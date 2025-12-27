НОВОЕ НА САЙТЕ

Новые сервера Lineage II: новые миры, приключения и возможности

Игры
Lineage II — это культовая MMORPG, которая продолжает привлекать миллионы игроков по всему миру. С выходом новых серверов игра получает второе дыхание, предлагая игрокам новые миры, приключения и возможности. В этой...

Ремонт лазерных принтеров: диагностика, ремонт и профилактика

Ремонт и восстановление
Лазерные принтеры — это надежное и производительное оборудование, используемое в офисах, типографиях и домашних условиях. Однако, как и любое другое устройство, они подвержены поломкам и требуют регулярного обслуживания. В этой статье...

Учёт рабочего времени по лицу и отпечаткам пальцев: новые технологии и их преимущества

Сервисы
Учёт рабочего времени — это важный аспект управления персоналом, позволяющий контролировать присутствие сотрудников на рабочем месте и определять количество отработанных часов. Современные технологии, такие как распознавание лиц и отпечатков пальцев, позволяют...

Как настроить домашний интернет: от выбора провайдера до оптимизации Wi-Fi

Интернет
Домашний интернет сегодня — это не просто доступ в сеть, а основа всей цифровой среды: работы, развлечений, общения и «умного дома». Качество подключения напрямую влияет на комфорт пользователя, поэтому к его...

Замена аккумулятора MacBook: инструкция, советы и рекомендации

Ремонт и восстановление
MacBook — это ноутбуки, известные своей надежностью и долговечностью. Однако со временем аккумулятор теряет свою емкость, что приводит к быстрому разряду и необходимости замены. В этой статье мы рассмотрим, как производится...

Ритейл-решение для полных корзин: как заставить покупателей оставлять больше денег

Сервисы
В ритейле увеличение средней суммы чека и повышение конверсии — это задачи, стоящие перед каждой сетью и отдельным магазином. Однако заставить покупателей положить в корзину больше товаров — это настоящее искусство,...

Телеграм-каталог приложений и ботов: лучшие помощники для жизни и работы

Социальные сети
Telegram — это не просто мессенджер, а целая экосистема, объединяющая миллионы пользователей и разработчиков. Одним из главных преимуществ Telegram является возможность установки приложений и ботов, которые делают жизнь и работу удобнее...

Умные часы: как выбрать и купить идеальный гаджет

Периферийные устройства
Умные часы — это современный аксессуар, который стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Они позволяют следить за здоровьем, управлять смартфоном и получать уведомления, не доставая телефон из кармана. В этой статье...

Управление тестированием: как обеспечить качество продукта и минимизировать риски

Интернет
Тестирование — это процесс, направленный на обнаружение ошибок и дефектов в продуктах и системах. Эффективное управление тестированием позволяет повысить качество продукта, снизить риски и повысить удовлетворенность пользователей. В этой статье мы...

Обзор геймплея Escape the Backrooms — уровни, головоломки, стелс, кооператив и страх

Игры
Пополните баланс аккаунта в Steam заранее, чтобы без задержек перейти к покупке и насладиться напряжённой игрой про бесконечные коридоры и хищные сущности. На старте удобнее использовать проверенный сервис: на сайте можно...
