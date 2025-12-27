Сейчас В Тренде
ИНТЕРНЕТ
Учёт рабочего времени по лицу и отпечаткам пальцев: новые технологии и...
Учёт рабочего времени — это важный аспект управления персоналом, позволяющий контролировать присутствие сотрудников на рабочем месте и определять количество отработанных часов. Современные технологии, такие...
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Xiaomi: Революция в кармане
Десятилетие назад Xiaomi, казалось, просто выскочила из ниоткуда, покорив мир смартфонов своей агрессивной ценовой политикой. Но время показало, что смартфоны Xiaomi в Нижнекамске – это не просто "дешево и сердито". Компания эволюционировала, превратившись в полноценную экосистему, предлагающую инновации на любой кошелек. Xiaomi – это больше, чем просто...
Как выбрать шины: практическое руководство
Выбор шин — важная задача для каждого автовладельца. От правильного выбора зависит не только комфорт вождения, но и безопасность на дороге. В этой статье мы расскажем, на что обратить внимание при покупке шин, чтобы сделать правильный выбор. Узнать об этом подробнее вы можете по запросу резина Bridgestone 1....
ИГРЫ
Новые сервера Lineage II: новые миры, приключения и возможности
Lineage II — это культовая MMORPG, которая продолжает привлекать миллионы игроков по всему миру. С выходом новых серверов игра получает второе дыхание, предлагая игрокам...
Обзор геймплея Escape the Backrooms — уровни, головоломки, стелс, кооператив и...
Пополните баланс аккаунта в Steam заранее, чтобы без задержек перейти к покупке и насладиться напряжённой игрой про бесконечные коридоры и хищные сущности. На старте...
Зима перемен в CS2: патчи, мейджор в Будапеште и громкие трансферы
Counter-Strike 2 завершает 2025 год плотным графиком патчей и громкими новостями киберспорта: от косметических наград и технических правок до громких перестановок в топ‑командах после...
КОМПЬЮТЕРЫ
Замена аккумулятора MacBook: инструкция, советы и рекомендации
MacBook — это ноутбуки, известные своей надежностью и долговечностью. Однако со временем аккумулятор теряет свою емкость, что приводит к быстрому разряду и необходимости замены. В этой статье мы рассмотрим, как производится замена аккумулятора MacBook, какие инструменты и материалы необходимы и как правильно выбрать аккумулятор. Что...
Умные часы: как выбрать и купить идеальный гаджет
Умные часы — это современный аксессуар, который стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Они позволяют следить за здоровьем, управлять смартфоном и получать уведомления, не доставая телефон из кармана. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать и купить умные часы в СПб, какие их виды...
Обзоры
ОШИБКИ
Кому подойдёт iPhone 12 mini и чем он отличается от других моделей Apple
Среди широкого ассортимента устройств Apple «Айфон 12 мини» выделяется не только компактным размером, но и...
Арбитражный управляющий: кто это и в чем его роль?
Арбитражный управляющий — ключевая фигура в процессе банкротства, который играет центральную роль в защите интересов...
PMT changed for the ROM it must be downloaded что делать
В процессе прошивки своего телефона пользователи могут столкнуться с сообщением PMT changed for the ROM...
Unhandled exception has occurred in your application что делать
При запуске различных программ пользователь может встретиться с сообщением «Unhandled exception has occurred in your...
You need to fix your Microsoft Account for apps on Your other devices что делать
Пользователи Windows 10 после очередного обновления системы могут столкнуться с постоянно возникающим сообщением «You need...
РЕКЛАМА И PR
Подготовка к собеседованию Frontend разработчика: что нужно знать и как готовиться
Frontend-разработка — это профессия, требующая постоянного совершенствования навыков и знаний. На собеседованиях разработчики часто сталкиваются...
BIM на полной скорости: Сопровождение BIM-проектов
BIM (Building Information Modeling) – это уже не просто модный тренд, а необходимый инструмент для...
Критерии выбора игровых приставок: как выбрать идеальную консоль для себя
В мире современных игр игровые приставки стали неотъемлемой частью развлечений многих людей. Существует множество различных...
Что такое SEO продвижение и для чего оно нужно?
SEO (Search Engine Optimization), или оптимизация для поисковых систем, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на...
Наружная реклама и преимущества ее размещения
Наружная реклама является важной и эффективной частью маркетинговой стратегии для многих компаний. Это форма рекламы,...
Ремонт лазерных принтеров: диагностика, ремонт и профилактика
Лазерные принтеры — это надежное и производительное оборудование, используемое в офисах, типографиях и домашних условиях. Однако, как и любое другое устройство, они подвержены поломкам и требуют регулярного обслуживания. В этой статье...
Как настроить домашний интернет: от выбора провайдера до оптимизации Wi-Fi
Домашний интернет сегодня — это не просто доступ в сеть, а основа всей цифровой среды: работы, развлечений, общения и «умного дома». Качество подключения напрямую влияет на комфорт пользователя, поэтому к его...
Ритейл-решение для полных корзин: как заставить покупателей оставлять больше денег
В ритейле увеличение средней суммы чека и повышение конверсии — это задачи, стоящие перед каждой сетью и отдельным магазином. Однако заставить покупателей положить в корзину больше товаров — это настоящее искусство,...
Телеграм-каталог приложений и ботов: лучшие помощники для жизни и работы
Telegram — это не просто мессенджер, а целая экосистема, объединяющая миллионы пользователей и разработчиков. Одним из главных преимуществ Telegram является возможность установки приложений и ботов, которые делают жизнь и работу удобнее...
Управление тестированием: как обеспечить качество продукта и минимизировать риски
Тестирование — это процесс, направленный на обнаружение ошибок и дефектов в продуктах и системах. Эффективное управление тестированием позволяет повысить качество продукта, снизить риски и повысить удовлетворенность пользователей. В этой статье мы...
